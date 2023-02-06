İhlas Haber Ajansı

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Van'da 90 AFAD personeli deprem bölgesine gönderildi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bölgeye destek ekibi gönderdi.


Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17 sıralarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Adana olmak üzere çok sayıda ilde etkili olurken, çok sayıda bina yıkıldı. Depremin hemen ardından AFAD Van İl Müdürlüğü, 30 araç ve 90 personeli arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye gönderdi.

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