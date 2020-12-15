Van'da 90 hasta kilolarından kurtuldu

Bölgede yaklaşık 3 milyon vatandaşa hizmet veren VEAH bünyesinde geçtiğimiz yıl kurulan Obezite Merkezinin birinci yılını kutluyor. Sağlık Bakanlığının sağlık kuruluşlarında merkez açma önerisiyle harekete geçen hastane, geçtiğimiz yıl ‘Obezite Merkezi'ni hizmete açmıştı. Hastane bünyesinde açılan merkez, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer alan obeziteyle etkin mücadele ediyor.

Merkezde belirlenen modüllere şu ana kadar 90 hasta dahil oldu. Bu hastalar arasında vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olan 4 kişiye tüp mide ameliyatı, bir kısmına mide balonu ve bazısına ise botoks uygulaması yapılarak, bir yıl içerisinde 500 kilogram kilo kaybı sağlandı. Sağlık Bakanlığının politikaları kapsamında kalitesini her geçen gün arttıran hastane, vatandaşa daha iyi hizmet sunmak için merkez sayılarını artırıyor.

“Obezite global bir sorundur”

Açıklamalarda bulunan VEAH Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, obezitenin global bir sorun olduğunu belirtti. Obezite sorunun ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiğini ifade eden Başhekim Çelik, “Obezite vücutta yağ artışı olarak tarif edilmektedir. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre nüfusumuzun üçte biri obez sınıfına girmektedir. Obeziteyle mücadele için merkezimizi açtık. Hastalarımıza multidisipliner yaklaşmayı bir felsefe biliyoruz. Hastamız ilk geldiğinde koordinatörümüzle tanışıyor. Koordinatörümüz hastayı değerlendirdikten sonra diyet, dahiliye uzmanlarımız, psikoloğumuz, fizyoterapistimiz, gerekirse de endokrin, göğüs hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı aynı hastamızı değerlendirmektedir. Hastalar bu şekilde sınıflandırılmakta ve tedavileri de bu çerçevede planlanmaktadır” dedi.

“Tedavi basamakları en az 6 ay sürüyor”

Tedavi aşamasında Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda obeziteyle mücadele modülleri uyguladıklarını dile getiren Çelik, “İlgili uzmanlarımız tedaviyi sürdürüyor. Özellikle vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olan morbid obez hasta grubunda olan kişileri de genel cerrahi uzmanımız değerlendiriyor. Gerektiğinde hastanemizde obezite cerrahisi de uygulanmaktadır. Ayrıca mide balonu da hastanemizdeki gastroenteroloji uzmanımız ve cerrahi endoskopi ünitemizde yapılmaktadır. Ayrıca son dönemde popülarite kazanan mide botoksu da bu tedavi içerisinde yer almaktadır” diye konuştu.

Multidisipliner bir yaklaşımla hastalara en uygun tedaviyi uyguladıklarını ifade eden Diyetisyen Kerem Kahraman ise “Merkezimize başvuran hastalarda düzenli ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Aslında kilo vermek ikinci planımızdadır. Bu alışkanlıkları kazandırdıktan sonra hastalarımız doğal olarak kilo vermeye başlıyor. Ancak 4'üncü modülde eğer hastamız gerekli kiloyu vermezse hastaya destek çıkarak; mide balonu, bariatrik cerrahi gibi tıbbı uygulamalar da uygulanıyor” şeklinde konuştu.