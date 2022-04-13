Van'da 96 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonda 96 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 13 Nisan günü saat 04.00 sıralarında Van-Erciş karayolu üzerinde bir kamyonda arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İçerisinde yapılan kontrolde kamyonun brandasının altına gizlenmiş vaziyette ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 96 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilerek, araca ve kaçakçılığa konu olan 15 bin TL paraya el konulmuş olup, D.K. isimli kamyon şoförü adli makamlarca tutuklanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.