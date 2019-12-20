Van'da 960 kilo kaçak çay ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 960 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, paket ve dökme halinde olmak üzere toplam 960 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahipleri S.K. ve T.K. hakkında işlem yapılırken, iş yeri ise Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri tarafından mühürlendi.