Van'da “AB Proje Döngüsü Yönetimi” kursu

Urartu-Der organizasyonuyla düzenlenen ve Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tuşba Halk Eğitimi Merkezince desteklenen “AB Proje Döngüsü Yönetimi” kursuyla ilgili açıklamalarda bulunan Urartu-Der Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Kıpçak, kentte faaliyet yürüten STK'ların tasarlayacakları projelerin niteliklerinin arttırılması ve nitelikli personel ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olunması amacıyla böyle bir kursun düzenlendiğini belirtti. Tamamlanan kursla birlikte mevcut kurumlar arasında işbirliği yapılarak ortak bir proje grubunun oluşturulmasının öngörüldüğünü ifade eden Kıpçak, “İlimizde faaliyet yürüten STK'ların proje yazma süreçlerinde karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlarının en aza indirgenmesinin sağlanması amacıyla projelerini hangi teknikle hazırlamaları gerektiği yönündeki bilgi ve becerilerini geliştirebilmektir. Sorun ve ihtiyaç analizlerinin belirlenmesi ile birlikte mantıksal çerçeve yaklaşımı temelinde ulusal ve uluslar arası hibe fon kaynaklarından sivil toplum kuruluşlarının en yüksek oranda yararlanabilmeleri. bu eğitim programı sayesinde edinecekleri deneyim ile mümkün olabilecektir. Bu temelde projeleri hazırlayabilme, izleme ve değerlendirme konularında sivil toplum kuruluşu temsilci ve gönüllülerine tecrübe kazandırabilmenin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin de arttırılabilmesine katkı sunulacağı öngörülmektedir. Urartu-Der olarak AB Proje Döngüsü Yönetimi kursumuzu sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve gönüllülerine verdirebilmemiz bağlamında, eğitmen desteği kapsamındaki katkılarını esirgemeyen ve bundan sonrada yapacağımız ilgili çalışmalarımızda da esirgemeyeceğine inandığımız herkese teşekkür ederiz” dedi.