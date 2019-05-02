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Van'da ‘Adalet Ormanı' oluşturuldu

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Van Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle ’Adalet Ormanı’ oluşturuldu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Van Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle 'Adalet Ormanı' oluşturuldu.


Van'ın merkez Tuşba ilçesinde Van Orman İşletme Müdürlüğünce tahsis edilen Toprakkale bölgesinde Van Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından 2 bin sedir, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ise 3 bin 500 sedir ve bin 500 badem fidanı dikildi. Açıklamalarda bulunan Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, oluşturulan ‘Adalet Ormanı' için toplamda 7 bin fidanın dikildiğini belirtti. Denetimli Serbestlik Müdürü Çanak, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde ülke genelinde ‘Adalet Ormanları' oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bu protokol kapsamında da ilimizde açık ceza infaz ve denetimli serbestlik yükümlülerinin katılımı ile ‘adalet ormanı' oluşturulmuştur. Van Orman İşletme Müdürlüğünün belirlediği Akköprü Mahallesi Toprakkale mevkiine Van Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından 2 bin sedir, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ise 3 bin 500 sedir ve bin 500 badem ağacı dikilmiştir. Dikimi yapılan alanların bakımı, ilgili müdürlükler tarafından yapılacaktır” dedi.

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