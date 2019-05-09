Van'da ‘Ahali Kütüphanesi' açıldı

Van'ın Tuşba ilçesindeki Ahmed-i Hani Anadolu Lisesinde 8 bin eserden oluşan ‘Ahali Kütüphanesi' törenle açıldı.

Ahmed-i Hani Anadolu Lisesinde özel tasarım ve zengin içerik özelliği taşıyan Ahali Kütüphanesi; Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı M. Ali Uca, Memur-Sen Van Şube Başkanı Mahmut Gülaçar, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Berge'nin katılımıyla hizmete açıldı. Kütüphanenin açılışında bir konuşma yapan Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, “Çağımızın en büyük gücü bilgidir. Gençlerimizin bilgiye ulaşması için de bol bol okuyup araştırmaları gerekiyor. Bu anlamda bu kütüphanenin açılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Okul müdürü ve öğretmenler tarafından ortaklaşa başlatılan çalışmanın ardından hayata geçirilen kütüphanenin açılışı, kurdele kesimi ile gerçekleşti. Açılış kurdelesinin ardından Vali Yardımcısı Sinan Aslan ve beraberindekiler kütüphaneyi dolaştı. Açılış töreninin ardından kütüphanede öğretmenlerle bir araya gelen Vali Yardımcısı Sinan Aslan, öğrencilerle özel ilgilenilmesi gerektiğini vurguladı. Eğitime yapılan yatırımın hiçbir zaman boşa gitmediğini belirten Aslan, okul idaresinin ve öğretmenlerin güzel bir çalışma yaptığına değindi.

Kütüphane açılış programının ardından okul idaresi tarafından Vali Yardımcısı Sinan Aslan'a okul adına bir tablo takdim edildi.