Van'da ‘Ahilik Haftası' kutlaması

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle ‘Ahilik Haftası' kutlandı.

Van Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program kapsamında Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven ziyaret edildi. Ahilik sohbetinin ardından Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Baygüven'e çiçek takdim etti. Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinin ardından Van-Şişli Öğretmenevindeki programa geçildi. Burada yapılan programda konuşan VANESOB Başkanı İsa Berge, ahiliğin önemine değindi. Başkan Berge, “Kırşehir merkez olmak üzere ülkemizin 81 ilinde, 17 - 23 Eylül tarihleri arasında Ahilik Haftası kutlanmaktadır. Valim, kıymetli esnaf ve sanatkarlarımız, değerli katılımcılar; ahilik, Anadolu Selçukludan Osmanlı'ya güçlü bir esnaf teşkilatıdır. Asıl adı Şeyh Mahmud Nasuriddin olan ahilik kurumumuzun kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin ruhu şad olsun. Ahiler, Selçuklunun mayası, Osmanlı'nın nüvesi (çekirdeği) oldular. Biz esnaf ve sanatkarlar da ülkemizin yeşeren tohumlarıyız. 13. yüzyılda kurulan Ahilik Teşkilatı'nı ve Ahi Evran geleneğini devam ettiren biz esnaf ve sanatkarlar, insanı esas alıyoruz. 900 yıldır bizi biz yapan, Anadolu'yu Anadolu yapan değerlerimize sahip çıkıyoruz. Ahilik geleneğimizde sınırsız kazanma hırsı, para biriktirme telaşı, mal yığma kaygısı yoktur. Sekiz günlük ömre, dokuz günlük rızık katma anlayışı vardır. Tamaha, hırsa ve azgın para kazanma isteğine kapılarımız kapalıdır. Toplumun ana omurgası ve taşıyıcı kolonları olan biz esnaf ve sanatkarlar, yaşadığımız tüm sıkıntıları aşmak adına köklü dayanışmamızı sergilemeyi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Güzel ahlakın ticaret ile buluştuğu bir anlayışla kazanmayı, gelecek nesillerimize aktarmayı kendimize borç bildik. Esnaf ve sanatkarımız ile özdeşleşen ahi; alın teriyle geçinen, güzel ahlaklı olan, bozuk veya hatalı mal satmayan, fiyatlarda ölçüyü esas alan, meslek kurallarına uyan, yardımlaşma ve dayanışma içinde olan, özünde sözünde bir olan, tartıda dürüstlüğü ilke edinen, ahdi koruyan, sevgiye riayet eden, doğrulukla ve arılıkla muamelede bulunan, helal kazanan, haram yemeyen, halka ihsan eden kişidir” dedi.

Ahi Evran'ın ticaret erbabına söylediği ‘Ahi Baba Nasihatini/Ahilik Öğüdünü' de paylaşan Berge, “1261 yılında Kırşehir'de vefat eden ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli'yi şahsım ve camiam adına minnet, şükran ve rahmetle anarken, kutladığımız Ahilik Kültür Haftası'nın da hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Sözlerime son verirken, her daim ilke edindiğimiz, Ahi Evran öğüdünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, ilim ahlak ve akıl ile çalışıp bizi geçen bizdendir. Bu duygu ve düşüncelerle siz kıymetli hazirunu, başta Vali Yardımcımız Faruk Bülent Baygüven olmak üzere hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyor. Yüce Mevlam'dan esnaf ve sanatkarımıza hayırlı ve bol bereketli kazançlar niyaz ediyorum. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyor ve Allah'a emanet olun diyorum” ifadelerini kullandı.

Ahiliğin tarihçesini anlatan Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven ise, ahilik kültürünün toplum içindeki yerine değindi. Ahilerin dürüstlük ile ticaret yaptıklarını vurgulayan Baygüven, Ahilik Haftası'nı kutladı.

Konuşmaların ardından ilin ahisi, ilin kalfası ve ilin çırağına plaket takdimi yapıldı. Programa Van İl Ticaret Müdürü Murat Keremoğlu, VANESOB'a bağlı oda başkanları, bazı kurum amirleri, esnaf sanatkar ve öğrenciler katıldı.