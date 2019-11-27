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Van'da “aile içi iletişim” semineri

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ dolayısıyla düzenlenen ‘Aile İçi İletişim’ semineri, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla düzenlenen ‘Aile İçi İletişim' semineri, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirildi.


Edremit Kültür Merkezindeki seminere konuşmacı olarak katılan Psikolog-Yazar ve Aile Danışmanı Rabia Laçin, katılımcılara aile içi iletişim, ailede iletişim becerilerini artırma yolları, ailenin önemi, empati kurma, sağlıklı diyalog kurma ve çözüm yolları hakkında bilgiler verdi.


Kadınların büyük ilgi gösterdiği seminerde konuşan Meral Bilmez ise, bireylerin öncelikle kendine saygı duyması gerektiğine dikkat çekti. Kadınların çalışmıyor ve ev kadını olmasının, kadını değersiz kılmadığını ifade eden Meral Bilmez, “Biz insan vasfımızdan dolayı ziyadesiyle kıymetliyiz, değerliyiz. Biz kendimize saygı duyduğumuz noktada mutlak surette herkesten saygı göreceğiz” dedi.


Seminer, Meral Bilmez'in Psikolog Yazar ve Aile Danışmanı Rabia Laçin'e tablo hediye etmesi ve fotoğrafı çekimi ile son buldu.


Seminere, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in yanı sıra Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman'ın eşi İpek Türkman, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personeli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kadın katıldı.

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