Van'da ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri

Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından PTT Başmüdürlüğü çalışanlarına yönelik ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri verildi.

PTT Başmüdürü Hasan Sarı ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdiresi Nesibe Yılmaz'ın da katılımlarıyla ŞÖNİM'de görevli Sosyolog Gözde Güven tarafından seminer verildi. Verilen seminerde; ‘kadın erkek eşitsizliği, şiddetin tanımı, türleri ve yaygınlığı, şiddetle mücadele alanında hizmet sunan kurum ve kuruluşlar ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında talep edilen önleyici ve koruyucu tedbiri' konularında bilgiler verildi.