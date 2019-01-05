Van'da ‘AK Gençlik Futbol Turnuvası' devam ediyor

AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen ‘AK Gençlik 18-30 Yaş Arası Futbol Turnuvası'nın dördüncü tur kura çekimi ve malzeme dağıtım töreni yapıldı.

Şişli Öğretmenevinde yapılan törene katılan AK Parti İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, Van gençliğini sahiplenme adına futbol turnuvası düzenlediklerini belirtti. Futbol turnuvalarında çok güzel arkadaşlık gruplarının oluştuğunu ifade eden İl Başkanı Türkmenoğlu, “Futbol turnuvalarımızdaki kaynaşma nihai olarak ocak ayı sonu itibariyle de neticelenecektir. Burada kazançlı çıkacak olan da sportif faaliyetlere katılan gençliktir. Burada bir arkadaş grubu oluştu. Bundan sonraki süreçte bahara doğru 100 takım daha çıkaracağız. Bu turnuva sonucunda ortaya çıkan dostlukların şehre katma değer sağlaması lazım. Türkiye'de hangi büyükşehir belediyesi başarılıysa onun arkasındaki amblem AK Parti belediyeciliğidir. Siyaset farklı, belediyecilik farklı bir şeydir. Belediye başkanı, koltuğa oturduktan sonra bütün halkın başkanıdır” dedi.

Bütün projelerinde öncelikle gençleri hedef aldıklarını dile getiren Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva ise, “Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Öncelikle geleceğe yönelik yaklaşımlarımızı sosyal medyadan parçalar halinde paylaşıyorum. Biz öyle bir yerel yönetim modeli tasarlıyoruz ki bütün projelerimiz öncelikle gençleri hedef alacaktır. Önümüzdeki günlerde özellikle gençlerin hayatına dokunacak ve onların kendini daha mutlu, huzurlu hissedebilecekleri, geleceğe güvenle bakabilecekleri bir kentte yaşamalarına olanak sağlayan çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızı her birinizle paylaşacağız. Kendi kimliğiniz ve düşüncenizle bu şehirde aidiyeti güçlü, huzurlu hissedebileceği bir zeminde yerel yönetim modeli tasarlıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından turnuvaya katılan sporculara forma, şort, yağmurluk ve çantadan oluşan spor malzemesi dağıtıldı.