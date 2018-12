Van'da AK Gençlik Futbol Turnuvası'nın ikinci tur kura çekimi gerçekleşti

AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen ‘AK Gençlik 18-30 Yaş Arası Futbol Turnuvası'nın ikinci tur kura çekimi yapıldı.

Bir düğün salonunda düzenlenen kura çekiminde konuşan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van'ın 16-24 yaş arası 238 bin gencinin olduğunu ifade ederek, “Van'da her 100 kişiden 70'i 40 yaş altındadır. Her 100 kişiden 52'si 30 yaş altındadır. Demek ki Türkiye'nin en genç şehri Van'dır. Bu gençlik hem avantajdır hem de dezavantajdır. Eğer biz gençlikle her yerde beraber olmazsak bu bizim için dezavantajdır ama gençlerle kol kola olursak bu bizim avantajımızdır” dedi.

AK Parti olarak gençliği sahiplendiklerinin altını çizen Türkmenoğlu, “Biz gençlerle sokaklarda güzel ezgiler eşliğinde halaylar çekmeliyiz. Gençlerimizle beraber festivaller düzenleyeceğiz. Gençliğe gerektiği değeri vermek zorundayız. Çünkü bizi ileriye götürecek, bizi zirveye taşıyacak genç kardeşlerimizdir. Biz bunun bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında nasıl bir gençlik istediklerine de değinen Başkan Türkmenoğlu, “Biz haya ve edebi bilen bir gençlik istiyoruz. Bize; refaha, saltanata, paraya, pula, makama, mevkiye değil; feraha odaklanacak, zor şartları seçecek, ötelerin ötesine taşıyacak bir gençlik lazım. Bu gençlik sizlerde var. Ben bu anlamda bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ediyor, sizlere de başarılar diliyorum” diye konuştu.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ise 104 yıl önce Sarıkamış'ta hayatını kaybeden 90 bin şehidi anarak başladığı konuşmasında, belediye olarak gençlere yönelik yaptıkları çalışmalara değindi. Özgökçe, “2014 yılında AK belediyeciliği en güzel örneklerini kıt imkanlarla gösteren bir belediye olarak 10 mahallemizde sentetik çim saha, 10 mahallemizde normal futbol sahası ve Van'da bir belediye tarafından ilk kez yapılan nizami futbol sahasını siz gençlerin hizmetine sunduk. Yine 18 okulumuzda çok amaçlı basketbol, voleybol ve hentbol sahası ile tüm okullarımıza masa tenisini kazandıran bir belediyeyiz” ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da, “Ülkemizde taş atan bir nesil değil, taç atan bir nesil arzuluyoruz. Lastik yakan değil, pas atan bir gençlik arzu ediyoruz. İnanıyorum ki siz gençler bizi, o özlediğimiz sürece hep beraber taşıyacak ve barış, huzur ve kardeşlik iklimi içerisinde bizlere bu memlekette gençlik nasıl olurmuş en güzel şekilde göstereceksiniz. Bu noktada sizlere çok güveniyorum” dedi.

Protokol tarafından ikinci tura yükselen 50 takımın sporcularına eşofman dağıtılması ile devam eden program, kura çekimi ile sona erdi.