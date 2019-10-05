Van'da AK Parti yeni ilçe başkanlarına görkemli karşılama

Önceki gün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından Erciş'e Nedim Sağlam, Muradiye'ye M. Nesim Yavrutürk, Gürpınar'a Taha Güngör, Çatak'a Ahmet Kuncu ve Özalp'a ise Ercan Ağar atanmıştı. Atanan yeni ilçe başkanları, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu öncülüğünde bugün tarifeli uçakla Van'a geldiler. Van Ferit Melen Havaalanı'nda oldukça kalabalık bir partili grubu tarafından karşılanan İl Başkanı Türkmenoğlu ve yeni ilçe başkanları, burada halkı selamladılar.

"Hedefimiz 2023, durmayacağız”

İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, burada halka hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasında görevden alınan ilçe başkanlarına ve ilçe başkanı olmak için müracaat eden ilçe başkan adayları ile kendilerini karşılamaya gelen yoğun kalabalığa teşekkür ederek başladı. AK davanın hedefleri olduğunu da belirten Türkmenoğlu, "Teşkilatçılık gönül işidir. Allah'a şükürler olsun ki 1 yıl içerisinde 2 tane seçim geçirdik. 3 tane de büyük miting yaptık. İlçe başkanlarımız ile birlikte 2 seçimde birlikte çalıştık ve son 10 yılın en güzel sonuçlarını aldık. 2 Milletvekili sayımızı 3'e çıkardık ve 4. Milletvekilimizi de 4 bin oy ile kaybettik. 2 belediye başkanlığımızı 4 + 3 ile 7'ye yükselttik. Parti tarihimizin en büyük katılımlı mitinglerini yaptık. Artık 2023 için yeni projelerimiz, yeni hedeflerimiz ve yeni stratejilerimizi oluşturma adına, bize hizmet eden tüm ilçe başkanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bu kapsamda 5 ilçe başkanımız görev değişikliğine tabi oldular. Bu görev değişikliğini inşallah önümüzdeki günlerde yeni görev verilen ilçe başkanlarımıza devredecekler. İlçe başkanlıklarımız için 5 ilçemizde birbirinden değerli adaylarımız yarıştılar. Genel merkezimizin koordinatörleri ilçelerimizde çalışma yaptılar. İstişareler gerçekleştirildi, Milletvekillerimizin ve belediye başkanlarımızın görüşleri alındı. Genel merkezimizin değerlendirmesi sonucunda yeni ilçe başkanlarımız belirlendi ve kendilerine tebliğ edildi. Bugün sizlerle buluştuk. İnşallah yarın itibari ile çalışmalarımıza başlayarak 2023 hazırlıklarımıza aralıksız ve kesintisiz devam edeceğiz“ dedi.

Türkmenoğlu, konuşmasının ardından yeni ilçe başkanlarını takdim etti. Büyük bir coşku ile karşılanan yeni ilçe başkanları, konvoylar eşliğinde ilçelerine geçtiler.