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Van'da akaryakıt kaçakçılığı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 564 litre kaçak motorin ele geçirildi.


Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın yasadışı yollardan getirmek suretiyle temin ettiği kaçak akaryakıtı evinde depoladığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli şahsın Saray ilçesi Kazlıgöl Mahallesi'nde bulunan adresinde yapılan aramada, 200 litrelik 4 varil, 60 litrelik 5 jelikan bidon, 20 litrelik 20 bidon, 40 litrelik 10 bidon ve 10 litrelik 10 bidon içerisinde toplam bin 564 litre kaçak motorin ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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