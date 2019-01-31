Van'da akaryakıt kaçakçılığı

Van'ın Tuşba ilçesindeki bir iş yerinde yapılan aramada bir 566 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada; bin 566 litre kaçak akaryakıt, 1 adet akaryakıt sayacı, 1 adet akaryakıt tabancası ve 10 metre hortum ele geçirilirken, olayla ilgili M.A. isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.