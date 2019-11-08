İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da ‘akıllı kent sistemleri' tanıtım semineri

Van Büyükşehir Belediyesinde ‘akıllı kent sistemleri’ tanıtım semineri düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesinde ‘akıllı kent sistemleri' tanıtım semineri düzenlendi.


Van Büyükşehir Belediyesinin toplantı salonunda gerçekleştirilen seminere, Genel Sekreter yardımcıları Salih Allahverdi, Nihat Arpa, Esiner Çetin ve Ali Özvan ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in danışmanı Doç. Dr. Mucip Tapan ve daire başkanları katıldı. Seminerde İş Geliştirme Direktörü Dr. Serdar Yümlü, sinevizyon eşliğinde bir sunum yaptı. Sunumda; akıllı şehirler, akıllı su altyapısı, akıllı kentsel dönüşüm, yeni nesil uygulamalar, vatandaş odaklı uygulamalar, kurumsal mobilite uygulamaları ve plastikten enerji üretimi gibi konularda çeşitli bilgiler verildi.


Yaklaşık 1,5 saat süren seminerde, katılımcılar Van'da uygulanabilecek akıllı sistemlerle ilgili bilgiler aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.