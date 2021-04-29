Van'da akıllı traktör dönemi

Van'ın Gevaş ilçesinde çiftçilik yapan Necmettin Yavuz, uydu üzerinden kontrol edilen akıllı traktörle tarlasını ekti.

İlçeye bağlı Atalan Mahallesi'nde bin dönüm arazide şekerpancarı, fasulye ve karpuz üretimi yapan Yavuz, uydu üzerinden aldığı sinyal ile şoförsüz olarak hareket eden traktörle tarlasını ekti. Akıllı traktör ile hem iş gücünden tasarruf eden hem de milimetrik hesaplarla arazisinde ekim yapma imkanına kavuşan Yavuz, modern tekniklerle tarlasını ektiğini kaydetti. Yaklaşık 10 yıldır ilçede çiftçilik yaptığını ifade eden Yavuz, “Şu an 300 dönümlük tarlada şekerpancarı ekimini gerçekleştiriyoruz. Adana'da bir firmadan aldığım sürücüsüz traktörle tarlalarımın ilaçlama, ekim ve biçim işini yapıyorum" dedi.

Van'da artık tarlalarda modern tarım aletlerinin bulunduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ise tarımda yüksek teknolojilerin kullanımıyla çiftçilerin daha az maliyetle daha fazla tarımsal üretim gerçekleştirdiğini söyledi. Görentaş, “Çiftçimiz tarlasını sürücüsüz traktörle işliyor. Araç uydu üzerinden kontrol ediliyor. Çiftçiler bu araç sayesinde daha rahat tarla işlerini yapabilecekler. Teknolojik aletlerin yaygınlaşmasıyla birlikte tarımda elde edilecek verim de artacaktır” ifadelerini kullandı.

Korona virüs pandemisi sürecinde gıdanın ve tarımın öneminin bir kez daha görüldüğüne değinen Görantaş, “Pandemi sürecinde tarımsal üretimde bir sorun yaşanmadı. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde tarımsal faaliyetlerini sürdürüyor. 29 Nisan-17 Mayıs'ta ülke genelinde uygulanacak tam kapanmada, il ve ilçe müdürlüklerimiz tarımsal faaliyetlerini sürdürecek çiftçilere izin belgesi verecektir. Bu yılın bereketli bir yıl olmasını diliyorum" diye konuştu.