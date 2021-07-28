İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van'da Akşener'e “trafik sıkıştı, gidin” isyanı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van’daki esnaf ziyareti sırasında trafik yoğunluğunun oluşması nedeniyle vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van'daki esnaf ziyareti sırasında trafik yoğunluğunun oluşması nedeniyle vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.



Bitlis ziyaretinin ardından Van'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kentin en işlek caddelerinden biri olan Maraş Caddesi'nde esnafla bir araya geldi. Genel Başkan Akşener, burada esnaf ve vatandaşın sorunlarını diledi.



“Bu kadar insan sizi bekliyor”


Esnaf ziyaretinin mesai saatinin bitmesine denk gelmesi nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Bu sırada Akşener'e seslenen vatandaş, “Trafikte bu kadar insan sizi bekliyor, trafik sıkıştı” diye seslendi. Buna karşı Akşener'in “gidelim mi” sorusuna ise vatandaş, “Yani size zahmet” şeklinde yanıt verdi.


Diyalogun ardından bir süre daha esnaf ziyaretini gerçekleştiren Akşener, Van'dan ayrılmak üzere Ferit Melen Havalimanı'na geçti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.