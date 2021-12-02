Van'da aktarma istasyonlarında günde 210 ton çöp toplanıyor

Çevre dostu belediyecilik hizmetlerine devam eden Van Büyükşehir Belediyesi, ilin en önemli çevresel sorunlarından olan çöp sorununu bitirdi. Van Merkezde yapılan Entegre Katı Atık Tesisine bağlantılı olarak ilçelere kurulan çöp transfer istasyonları, tam kapasite hizmet vermeye başladı. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar doğrultusunda Muradiye, Erciş ve Çaldıran, ilçelerinin çöplerinin toplandığı Karahan Katı Atık Aktarma İstasyonunda 140 ton, Özalp ve Saray ilçesine ait Mollahasan Katı Atık Aktarma İstasyonunda 40 ton, Çatak, Gürpınar ve Gevaş ilçesi Gölkaşı Katı Atık Aktarma İstasyonunda ise 30 ton çöp toplanıyor.

İlçelerden günlük toplamda 210 ton çöp, semitreyler vasıtasıyla kent merkezinde bulunan Entegre Katı Atık Tesisine taşınıyor. Tesiste birkaç işlemden geçen çöpler ayrıştırılarak geri dönüşüm merkezine gönderilirken, yakında tam kapasite devreye alınacak olan tesiste toplanan çöplerden de enerji elde etmeye başlayacak. Tesis, daha önce de Özalp yolu üzerinde bulunan eski çöplükten enerji üretiyordu.