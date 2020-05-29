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Van'da alternatif yol çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Hastane Caddesi ile Akköprü yolunu birbirine bağlayacak olan Sağlık Sokağı’nda çalışmalara başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Hastane Caddesi ile Akköprü yolunu birbirine bağlayacak olan Sağlık Sokağı'nda çalışmalara başladı.


Van'da şehir içi trafiğini rahatlatmak için alternatif yol çalışmalarına start verildi. Bu kapsamda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapımına başlanan Sağlık Sokak'taki çalışmalar sürüyor. Çalışmaların tamamlanması ile Urartu Oteli'nin karşısındaki 500 metrelik Sağlık Sokağı, Akköprü yoluna bağlanarak, Beşyol trafiğinin daha akıcı hale getirilmesi sağlanacak.


Van kamuoyunun da yakından takip ettiği çalışmanın kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

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