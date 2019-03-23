Van'da 'Altın Damla' projesinin gala gecesi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen 'Altın Damla' projesi kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasının gala gecesi yapıldı.

VASKİ Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Geleceğe Bir Damla da Sen Sakla” sloganıyla yürütülen 'Altın Damla' projesi çerçevesinde gerçekleştirilen kısa film yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Elite World Van Hotel'de düzenlenen ödül törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekinci, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ile velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunuşuyla başlayan programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, değişen iklimle birlikte yeryüzünde suların azaldığı ve çölleşmenin başladığı bir yüzyılın yaşandığını belirtti. Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin su konusunda çalışmalar yaptığını ifade eden Vali Bilmez, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1993 yılında 22 Mart gününü ‘Dünya Su Günü' olarak ilan etti. Bütün insanlığın suya sahip çıkılmasını ve bu konuda farkındalık oluşturulması adına bu gün ilan edildi. Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke de bu konuda çalışmalar yapmaktadır. İnsan vücudunun da yüzde 60-70'i su, doğanın temel dengesini de oluşturan sudur. Bunun için sahip olduğumuz ve yahut ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey sudur. Onun için suyun kıymetini bileceğiz, suya sahip çıkacağız ve sularımızı kirletmeden muhafaza etmeye çalışacağız” dedi.

“Ne olur sularımıza sahip çıkalım”

Van halkından su konusunda hassasiyet beklediğini ve yeraltı su kaynaklara sahip çıkılması konusunda uyarıda bulunan Bilmez, “Su bizim her şeyimiz. Bu konuda Vanlılara bir sitemim var. Van Gölü tüm insanlığın sahip çıkması gerektiği en büyük miraslardan bir tanesidir. Van büyükşehir sınırlarındaki atık suların yüzde 75'i Van Gölü'ne akmaktadır. Ben Vanlıların bu konuda bir baskı unsuru oluşturmasını istiyorum. En güzel servetimiz elimizden gidiyor, kirleniyor, bu konuda devlet, valilik, VASKİ ve belediye ne yapıyor, başlayan proje ne aşamada bu konuda daha çok hassasiyet bekliyordum. Ne olur sularımıza sahip çıkalım” diye konuştu.

“Kentimizin geleceğine sahip çıkalım”

Özellikle Van Gölü'ne sahip çıkılması konusunda büyük bir hassasiyet beklediğini dile getiren Vali Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hâlâ bu kentin çöpü vahşi bir şekilde depolanmakta ve Van merkeze yakın bir noktada birikmiş 3 milyon metreküp çöpümüz var. Bu çöp, hem yer altı sularını hem de Van'ın havasını kirletiyor. Bu konuda şehirde yaşayan insanlarımızdan bir duyarlılık bekliyoruz. Özellikle de bu konuda öğrencilerimizden kentimizin geleceğine sahip çıkmalarını istiyoruz. Sokak köpekleri konusundaki duyarlılığımız kadar, Van Gölü ve Van'ın yer altı suları konusunda da bir duyarlılık oluşmasını canı gönülden temenni ederim.”

'Altın Damla' projesinin bütün Türkiye çapında ses getirecek bir proje haline gelmesini isteyen VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ise, “Başladığımız günden bu yana sloganımız ‘Van'a her şey yakışır' şeklindeydi. Bu konuda da bir farkındalık oluşturmak istedik. Sadece 22 Mart Dünya Su Günü ile sınırlı kalmasın bunu bütün Türkiye çapında ses getirecek bir proje haline getirilmelidir. Bununla ilgili çalışmalara başladık. Bu çalışmaları geldiğimiz bugüne kadar 4 ay boyunca sürdürdük. 4 ay boyunca 22 tane okumuzda Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, okul idaresi ve öğrencilerimizin de katkılarıyla 4 ay boyunca devam etti. Biz bu konu çerçevesinde 30 bin öğrencimize ulaştık. Gerçekten çok etkili çalışmalar oldu. Bu konu büyüdükçe il dışından bize talepler geldi” şeklinde konuştu.

Projenin VASKİ için su tasarrufu konusunda önemli olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de, projenin kendileri için ise milli eğitimin temel amacı olan iyi insan yetiştirmenin bir adımı olduğunu kaydetti.

Tören, kısa film gösteriminin ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.