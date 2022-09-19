Van'da, ‘Alzheimerden Korunma ve Sağlıklı Yaş Alma' semineri düzenlendi.

2022 Türkiye Alzheimer Derneği Şubeler Toplantısı Van'da gerçekleşti. Van Ticaret ve Sanayi Odasında, Türkiye Alzheımer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç'in başkanlığında düzenlenen toplantıya, Türkiye Alzheımer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, Doç. Dr. Nil Tekin, Genel Sekreter Füsun Kocaman, Sosyal Hizmet Uzmanı Gizem Akpınar ve16 şube yetkilisi katıldı.

Seminerle ilgili açıklamada bulunan Van Alzheimer Derneği Şube Başkanı Oya Orhun, Doğu ve Güneydoğu Bölgesindeki tek şube olma ayrıcalığıyla Van'a böyle bir değer kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Ben bu çerçevede düzenlediğimiz seminerimize katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Ayrıca ‘21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde, Pedalşör Bisiklet Grubu ile yapacağımız etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

“Alzheimer'den Korunma ve Sağlıklı Yaş Alma “ seminerinin ardından katılımcılar, Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının organizasyonuyla Akdamar Adası'nı gezdi.