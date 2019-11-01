Van'da AMATEM ve ÇEMATEM temel atma töreni

Van'ın Tuşba ilçesinde 23 bin metrekare alanda yapılacak 30 yataklı AMATEM ile 20 yataklı ÇEMATEM'in temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel atma törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, kurum amirleri ve STK temsilcileri ve sağlık camiası katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bölgede ciddi bir ihtiyaç olan merkezlerin hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Vali Bilmez, “Bölgemizin ciddi bir ihtiyacı olan hem çocuklarımızın hem yetişkinlerin madde bağımlısı haline gelenlerin tedavisi ve eğitimi için bir tesisimiz yoktu. Ya mevcut hastanemizin bünyesinde hizmet veriyorduk ya da Elazığ veya daha uzak illere göndermek zorundaydık. Önemli olan çocuklarımızın madde bağımlısı haline gelmemesi için tedbir almak. Toplum ve milli eğitim camiası olarak tüm kurumlarımızla birinci görevimiz, insanları bu bağımlılık tuzağından kurtarmaktır. Bir tarafta da bulaşmış olanları tekrar topluma ve hayata kazandırmak için uzun süreç gerektiren tedaviler bu hastanemizde yapılır” dedi.

Sağlık tesislerini yakın zamanda bitirerek bölgenin hizmetine açacaklarını sözlerine ekleyen Bilmez, “Yüklenici firmamızın 400 günlük iş süresi var. İnşallah bundan çok kısa sürede bu tesisleri bitirip ilimizin ve bölgemizin hizmetine sunarlar. Bunlar sadece hastane değil, birer eğitim merkezleridir. Bu tür hastanelerin şehrin dışında olmaları avantajdır. Tesisimiz iyi bir kampüse sahip şekilde hizmet verecektir” diye konuştu.

AMATEM ve ÇEMATEM'in Van için zaruri bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, kente kazandırılan yeni yatırımdan dolayı Sağlık Bakanı ve ekibine teşekkür etti.

Temeli atılan merkezlerin, madde bağımlığının önüne geçmek için önemli bir görev göreceğine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnnetçioğlu da, projenin maliyetinin yaklaşık 24 milyon lira olacağını kaydetti.

Tören, Vali Bilmez ve beraberindekilerin butona basarak, temele ilk harcı göndermesiyle son buldu.