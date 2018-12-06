Van'da amatör denizci eğitimlerine başlandı

Tatvan Liman Başkanlığı, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ve Van Deniz Ticaret Odası Temsilciliği paydaşlığında düzenlenen "Amatör Denizci Eğitimi" programı gerçekleşti.

Ulaştırma Bakanlığınca başlatılan "Hedef 2023: Bir Milyon Amatör Denizci" kapsamında Tatvan Liman Başkanlığı, Van TSO ve Van Deniz Ticaret Odası Temsilciliği paydaşlığında amatör denizci belgesi almak isteyen 500 adaya eğitim verildi. Van TSO Tuşba Salonunda eğitim öncesi açıklamalarda bulunan Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, Van Gölü kenarında olan bütün vatandaşlara bu hizmeti götürmeyi amaçladıklarını belirtti. Proje kapsamında Van'da da bir eğitim programı düzenlemeyi amaçladıklarını ifade eden Aki, “Amacımız bu bölgedeki insanlarımıza amatör denizci belgesini vermek, denizle buluşturmak, Van Gölü'nün güzelliklerini göstermektir. Burada alacağımız bu belgeyle her biriniz denizci temsilcisi olacaksınız. Bu belge, ticari olmayan özel 24 metrelik teknelerde uluslararası tekne kullanma yetkisine yarar. Dolayısıyla uluslararası geçerli olan bir belgedir” dedi.

Trabzon Liman Başkanlığı Mühendis Deniz Kılıç tarafından slayt görüntüleri eşliğinde başvuruda bulunan kursiyerlere; tekne kısımları ve donanımları, deniz akıntıları, rüzgar yönleri, tekne kullanan kişinin bilmesi gereken sağlık ve güvenlik için öğrenmesi gereken temel bilgiler, tekne fenerleri gibi birçok konuda bilgiler verildi.

Program kapsamında yapılacak olan eğitim ve sınavın ardından başarılı olanlara 24 metreye kadar özel tekneleri kullanmak için gerekli olan Amatör Denizci Belgesi verileceği belirtildi.