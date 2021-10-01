Van'da anıza direkt ekim makinesi ile ekimler başladı

Geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilen tohum desteğinden sonra Vanlı üreticiler, müdürlüğe ait anıza direkt ekim makinesi ile ekim çalışmalarını hızlı ve zahmetsiz olarak yapmaya başladı. Makine ile üreticiler yakıttan yüzde 80 ve maliyetten yüzde 50 oranında tasarruf sağlamış oluyor. Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından toprak işlemesiz tarımı özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi" kapsamında alımı yapılan "Anıza Ekim Makinası' ile Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesinde tanıtım ve ekim demonstrasyonu yapıldı. İl Müdürü İbrahim Görentaş, ilgili şube ve ilçe müdürleri, Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri ve üreticilerin katılımıyla anıza direkt ekim makinesi ile ekimler başladı.

“Çiftçiye büyük kolaylıklar sağlamaktadır”

İHA muhabirine konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, “Tarımsal üretimde yeni yaklaşımlardan olan toprak işlemesiz tarım ile ilgili ilk uygulamamızı yapacağız. Bakanlığımıza sunmuş olduğumuz proje ile alınan Doğrudan Anıza Ekim Mibzeri ile doğrudan ekim yöntemiyle arpa ekimi yapılacak. Bütün dünyada uygulanmakta olan ve son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşmakta olan doğrudan anıza ekim yöntemiyle hem işçilik maliyetleri, hem de sürüm maliyetleri düşerek çiftçiye büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Klasik üretim yöntemlerinde yoğun toprak işleme yapılmaktadır. Yoğun toprak işleme, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını bozmakta ve çiftçiye ağır maliyetler getirmektedir. İlimizde ana ürünler olan buğday ve arpa üretiminde ise arazinin özelliklerine göre değişmekle birlikte ekim öncesi 3-5 kez traktörle tarlaya girilerek toprak hazırlığı yapılmaktadır. Direk anıza ekim yapan mibzer kullanılması ile 1 seferde ekim yapılmakta, çiftçi açısından yakıtta yüzde 70-80, iş gücünden ve zamandan yüzde 50-60 tasarruf sağlanmaktadır. Aynı zamanda toprağın organik madde miktarında artış, toprak strüktüründe iyileşme, havalanma ve su geçirgenliği gibi toprak fiziksel özelliklerinde iyileşme, verim artışı hedeflenmektedir” dedi.

“Bu sistemle tarlada kalan ekin saplarının tarlaya organik gübre olarak geri dönmektedir”

Çiftçilerin daha fazla ürün ve gelir elde ettiğini ifade eden Görentaş, “Klasik yöntemde, tarla pullukla sürülmekte, kültüvatör çekilmekte, gerekiyorsa kazayağı çekilmekte ardından mibzerle ekim yapılmakta ve ekim sonrası merdane çekilmektedir. Bunların hepsi yakıt, zaman ve işgücü sarfiyatına yol açıyor. Anıza ekimde ise sadece mibzerle ekim yapılıyor. Bu teknik, yakıt masrafını düşürdüğü gibi bunun yanında alet ekipman yıpranmasını da önlemektedir. Bu sistemle tarlada kalan ekin saplarının da tarlaya organik gübre olarak geri dönmektedir. Aynı zamanda toprağın yapısı da bozulmuyor. Böylece çiftçi daha fazla ürün ve gelir elde ediyor” diye konuştu.