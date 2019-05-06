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Van'da ‘Anneler Günü' erken kutlandı

Van Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünde (ŞÖNİM) hizmet alan sığınmacı ve konuk evinde kalan anneler için Ramazan ayı öncesi bir dizi etkinlik düzenlendi.


Van Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonuyla, İnsan Kaynakları Geliştirme Vakfı ve Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği işbirliğiyle anneler Muradiye Şelalesi'ne götürüldü. Muradiye Şelalesi'nde piknik yapan anneler, daha sonra halay çekerek doyasıya eğlendi. Anneler, Ramazan öncesi kendilerine unutulmaz bir gün yaşatan Van Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selma Biçek, İnsan Kaynakları Geliştirme Vakfı Başkanı Nihat Şimşek, Pastacılar ve Aşçılar Derneği Başkanı Sinan Pulat, ŞÖNİM Müdürü Nesibe Yılmaz ve Kadın Konuk Evi Müdürü Hatice Şen'e teşekkür etti.

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