Van'da ‘Anneler Günü' erken kutlandı

Van Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonuyla, İnsan Kaynakları Geliştirme Vakfı ve Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği işbirliğiyle anneler Muradiye Şelalesi'ne götürüldü. Muradiye Şelalesi'nde piknik yapan anneler, daha sonra halay çekerek doyasıya eğlendi. Anneler, Ramazan öncesi kendilerine unutulmaz bir gün yaşatan Van Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selma Biçek, İnsan Kaynakları Geliştirme Vakfı Başkanı Nihat Şimşek, Pastacılar ve Aşçılar Derneği Başkanı Sinan Pulat, ŞÖNİM Müdürü Nesibe Yılmaz ve Kadın Konuk Evi Müdürü Hatice Şen'e teşekkür etti.