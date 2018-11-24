Van'da araç, motosiklet, akaryakıt ve vergi kaçakçılığına yönelik uygulama

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde meydana gelen terör, asayiş ve kaçakçılık olaylarında çalıntı araç ve plakalarının kullandığı, şüphelilerin özellikle suç işlemek ve suçu gizlemek amacıyla çaldıkları araçlarda marka, model ve rengi aynı olan başka araca ait plakaları kullanarak ikiz plaka oluşturulan araçlar, aranan motosikletler, akaryakıt ve vergi kaçakçılığı ile mücadele amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 23 Kasım 2018 günü 11.00-17.00 saatleri arasında “Araç, Motosiklet, Akaryakıt ve Vergi Kaçakçılığına Yönelik Uygulama” gerçekleştirmiştir. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs, motosiklet ve araçların yakalanması için gerçekleştirilen uygulamaya, ilimizde asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekât, trafik ve narkotik suçlarla mücadele şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerimizden de personel takviyesi ile toplam 105 personel, 29 ekip katılmıştır. Uygulama neticesinde; 22 motosiklet, 304 araç üzerinde yapılan uygulamada 344 kişi sorgulanmış, 5 motosiklet ve 13 araca toplam 9 bin 624 TL cezai işlem uygulanmış, 3 araç trafikten men edilmiştir. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla bundan böylede devam edecektir” denildi.