Van'da ‘arıcılık' konulu toplantı

Van Ticaret Borsasında ‘arıcılık' konulu bir toplantı düzenlendi.

Arı Yetiştiricileri Birliği, Bal Üreticileri Birlikleri, Van Ticaret Borsası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla Van Ticaret Borsasında bir toplantı düzenlendi. Van Tarım ve Orman Müdürlüğünden Veteriner Sağlık Teknikeri Tahir Keçeci ve Harita Mühendisi Cengiz Okam tarafından birer sunum yapıldı. Tahir Keçeci, yaptığı sunumda, uluslararası ve ulusal çapta büyük bir öneme sahip olan arıcılığın Van için de aynı derecede önemli olduğunu söyledi. Keçeci, “Ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık, psikolojik ve çevresel yaşamı derinden etkileyen bir sektör olan arıcılık, çeşitli nedenlerle ve yaşanan türlü türlü olumsuzluğa rağmen büyümesini ve ilimiz ekonomisindeki önemli yerini korumayı devam ettiren ve gün geçtikçe daha fazla istihdam sağlayan, gelir getiren bir olgu haline gelmiştir. Hızla büyüyen ve daha geniş alanlara yayılan arıcılık, özellikle Van gibi doğasındaki zengin flora ve fauna varlığı, uçsuz bucaksız mera kapasitesi, endemik bitki tür ve çeşit zenginliği ile bu alanda faaliyet gösterecek olan insanlar için fırsatlar sunmaktadır. Ancak ilimizde bir takım sosyal sınırlılıklar nedeni ile arıcılığımız maalesef hak ettiği yerde bulunmamakta ve gerekli ilgi alakayı görmemektedir” dedi.

Yapılan toplantıda Van ilinde arıcılığın geliştirilmesi için bazı kararlar da alındı.