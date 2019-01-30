Van'da “Arıcılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı” yapıldı

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş'ın başkanlığında “2019 yılı Arıcılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı” yapıldı.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ters Lale Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Müdür İbrahim Görentaş, müdür yardımcıları Abdulkerim Yücel, Ali Kumcu ve İsmail Hakkı Behcet, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Doç. Dr. Cengiz Erkan, Van Ticaret Borsası Başkanı Naif Süer, Tarım ve Orman ilçe müdürleri, DAKA'dan Uzman Nurettin Polat, arıcılar ve bal birliği başkanları ve arıcılık uzmanları katıldı. Burada konuşan Görentaş, “Bugün buraya arıcılık sektörünün gelişmesi ve sorunların çözümüne yönelik toplanmış bulunuyoruz. Bu toplantıda alınacak kararların arıcılık sektörümüz için faydalı olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra toplantıya katılan uzmanlar tarafından sunumlar yapılarak, çeşitli bilgiler paylaşıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, “Arıcılığımızdaki olumlu gelişmenin sürdürülebilmesi için; yörenin bitki flora potansiyeli dikkate alınarak sabit arıcıların yanı sıra gezginci arıcıları da mağdur etmeyecek şekilde konaklamalarına kolaylık sağlanacaktır. İlimizde arıcılık yönünden zengin flora haritası arıcılığa uygun alanlar ve faydalanma takvimi çıkarılarak, bölge arıcılarına duyurulup, isteklilere de bilgi verilecektir. Arıcılığa uygun floradan kapasitesi ölçüsünde faydalanmayı sağlayacak tüm tedbirler alınacak ve ilgililere duyurulacaktır. Konaklama yapılan alanın sahibi ile varılan anlaşma dışında keyfi, mükerrer ve fahiş ücret uygulanması kesinlikle önlenecektir. Arı nakil ve sağlık belgesi bir üretim sezonu için verilmektedir. İlimize gelen ve giden gezgin arıcıların arı kolonileri yetkili uzmanlarca bizzat görülüp sağlık muayenesi yapıldıktan sonra arı nakil ve sağlık belgesi kayıtlarınıza işlenerek verilecektir. Arı hastalıkları için kullanılan ve balda kalıntı bırakarak insan sağlığını tehdit eden, ihracatımızı da olumsuz yönde etkileyen ruhsatsız veya aşırı dozda ilaç kullanılmaması yönünde gerekli tedbirler alınacaktır. İl ve ilçe tarım müdürlükleri, bulundukları yörede yapılacak zirai mücadele programları hakkında arıcılara bilgi vermeleri gerekmektedir. Ayrıca, zirai mücadele yapılacak yerlerdeki ve çevresindeki arıcılar, mücadele yapacak kuruluş ve şahıslar tarafından 7 gün önceden haberdar edilecektir” denildi.