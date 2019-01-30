Van'da asayiş uygulaması

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21-28 Ocak 2019 tarihleri arasında İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince; genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla sorumluluk bölgelerinde uygulama yaptıkları belirtildi. Açıklamada, “Uygulamada; 677 araç, 5 bin 840 kişi sorgulanmış, 18 aranan şahsa ve 24 araca işlem yapılmıştır. Uygulamada; 4 adet ruhsatsız tabanca, 42 adet fişek, 425 paket kaçak sigara ve 17,24 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirilmiştir. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla bundan böyle de devam edecektir” denildi.