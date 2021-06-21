Van'da ‘aşı koordinasyon' toplantısı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında ‘aşı koordinasyon' toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Ali Paşa Salonundan yapılan toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcı Ömer Faruk Canpolat, Başkale Kaymakamı Asım Solak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu katılırken, ilçe kaymakamları ise online bağlandı. Vali Mehmet Emin Bilmez, normalleşme için aşının önemine dikkat çekerek, aşının gündemin ilk maddeleri arasında yer aldığını vurguladı. Aşılamada daha iyi seviyelere ulaşmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını anlatan Vali Bilmez, “Aşı yapıyoruz ama istediğimiz orana ulaşamadık. Herkes aşı olmalı. Bugün itibariyle birinci ve ikinci doz olarak yapılan aşı sayımız 277 bin civarında. Sağlık ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Birçok yerde mobil ekipler, çadırlar kuruldu. Aile sağlık merkezlerimiz, hastanelerimiz aşı yapıyor. Gerekirse vatandaşlarımızın ayağına kadar gideceğiz. Hedefimiz günlük 15 bin doz aşı yapmak. Bu konuda ilçe kaymakamlarına, muhtarlara, imamlara büyük görev düşüyor. Sağlık ekiplerine destek verilmeli ve onlar motive edilmeli. Aşıda yaş sınırlaması 30'a düştü. 30 yaş üstü tüm vatandaşlarımız mutlaka aşı yaptırmalı. Hep birlikte mücadele ederek bu salgından kurtulabiliriz” dedi.

Toplantı karşılıklı soru cevaplarla son buldu.