Van'da aşıklar gecesi

Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu tarafından ‘Aşıklar Gecesi' düzenlendi.

İskele Caddesi üzerindeki bir kafede yapılan geceye şairler Müştehir Karakaya, Doç. Dr. Erkan Düz, Orhan Demirtaş, Ercan Ulutaş, Hakan Pütün, Şevket Sulhan, Hicran Memiş, Eda Girici, Ahmet Zahiroğlu, Harun Bildik, Yunus Emre Arvas, Ramazan Yıldırımçakar ile ozanlar Hüsamettin Ergül, Yusuf Sahik, Ali Gündüz, Cihan Ermiş ve aşıklar Mehmet Akçay ile Kazım Gülle katıldı. Aziz Saydut'un sunduğu gecede sanatseverler; şairlerin okudukları şiirlerle zaman zaman duygulanırken, ozanların söyledikleri türkülerle eğlendiler. Özellikle Ali Gündüz, Yusuf Sahik ve Hüsamettin Ergül okudukları eserleri ile geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin'in de katıldığı gece, halay çekilmesiyle sona erdi.

Programla ilgili bir açıklama yapan Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu Başkanı Orhan Demirtaş, şimdiye kadar onlarca şiir dinletisi ve aşıklar gecesi düzenlediklerini belirterek, “Bugün yine bir aşıklar gecesinde sizlerle zamanı paylaşmak adına bir aradayız. Gazeteci kardeşimiz Erhan Uğurlu'nun daveti üzerine buradayız. Van'da kültür, sanat ve Edebiyat alanında yaptığımız programlarda yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Bu vesile ile bugünkü dinleti kapsamında iş yerinin kapısını bizim için açan Hicran Hanıma şükranlarımı sunarım" dedi.