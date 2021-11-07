Van'da aşılama çalışması

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Nazmi Arıkan Fen Bilimleri YKS Özel Öğretim Kurumu öğrencileri korona virüs aşısı oldu.

İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yapılan işbirliği sonucu kurulan stantta öğrenciler gönüllü olarak aşılarını oldu. Salgına karşı en önemli ve en etkin yöntemin aşı olduğuna vurgu yapan eğitimciler, yüz yüze eğitimin devam etmesi ve okulların yeniden kapanmaması için aşı kampanyası başlattıklarını ifade ettiler. Gönüllü öğrencilerin İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince aşılandığını dile getiren eğitimciler, kampanyaya destek verenlere teşekkür ettiler.