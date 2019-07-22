İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da ‘aşırı tuz ve şeker kullanımını azaltmak' konulu toplantı

Van İl Sağlık Müdürlüğü, toplumda sağlığının korunması ve hastalıkların oluşumunun önlenmesi amacıyla Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı kapsamında tuz ve şeker tüketiminin önerilen seviyelere düşürülmesi için bir toplantı düzenledi.


Van Ticaret ve Sanayi Odasının toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; pastacılar, lokantacılar, fırıncılar ile Van Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı işletme sahipleri ile gönüllü işletmelerin yetkilileri katıldı. Burada bir konuşma yapan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda; Sağlık Bakanlığı, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu (TLKPTF) ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) arasında aşırı tuz ve şeker kullanımının azaltılmasına ilişkin 28 Şubat 2019 tarihinde protokol imzalandığını hatırlattı.


Van İl Sağlık Müdürlüğü ile işletmeler arasında çalışmaların başlatılması ve sürdürülmesi yönünde kararlar alınmasıyla toplantı sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.