Van'da ‘ASKOM Bölge Toplantısı' yapıldı

Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM ) toplantısı yapıldı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin konferans salonunda Van, Hakkari, Muş, Bitlis ve Ağrı illerinden idareci ve birim sorumlularının katılımıyla yapılan toplantıda konuşan Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, acil sağlık hizmetlerini sunmak kapsamında genel tedbirler almak, verimliliği artırmak ve sorunları yerinde tespit edip bununla ilgili çözümler üretmek için yılda belirli periyotlarla ASKOM toplantısı düzenlendiğini belirtti. Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “Bizde 2019 yılında ilk toplantımızı şubat ayında yapmıştık, ikincisinde sizlerle beraber yapmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Özelikle bunu belirtmek istiyorum, davetimizi kabul edip bu toplantıya katılan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz Semih Korkut, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanımız Şamil Kurgun Beye katılımlarından dolayı ve acil sağlık hizmetlerinde yapılaması planlanan ve alınacak kararlara katkı sunacakları için teşekkür ediyorum” dedi.

Ölümleri önlemek ve sakatlıkları azaltmak için acil sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yapan Sünnetçioğlu, “Daha iyi bir sağlık hizmeti sunmak için yeterli, nitelikli sağlık personeline, yeterli ekip ve araca gereksinim duyuluyor ve bu ihtiyaçları yerine getirmemiz gerekmektedir. Bu konuda Sağlık Bakanlığımız bize katkı sundular. Buradan kendilerine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Vatandaşımıza hizmet açısından tüm sağlık personelimiz büyük çaba ve gayretle ellerinden geleni yapmaktalar. Bundan dolayı sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. ASKOM toplantısının belirli ve etkili bir şekilde geçmesini umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Semih Korkut ise, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin güçlü bir hastane olduğunu belirterek, “Bir ile fazla gitmiyorsak, o ilde sorunlar yoktur. Bizler acil sağlık hizmetleri ASKOM toplantısı için geldik, hastanemiz yerleşik olarak güzel bir yerde, ekip olarak da çok iyi bir konumdasınız. Acil sağlık hizmetlerinde 35 bin personelimiz bulunmaktadır. Bunu gittiğim her yerde söylüyorum. Kamu hastanelerinde çalışan arkadaşlarımız bunu bilmiyor, 5 bin 400'ün üzerinde ambulansımız var. Dünyanın en genç ambulans oranına sahibiz. 5.8 yaş ortalamamız var. İlimiz Van için her bir istasyona iki ambulans düşmekte. Hava ambulans sayımız; 17 helikopterimiz var, ortalama yaş grubu 8 olarak belirlenmektedir. Dünyada en genç helikopter ambulanslara sahip olduğumuzu belirtmek isterim. Helikopter ambulanslarımızla 42 bin hasta taşımışız. Van da bunu en iyi kullanan illerden bir tanesi. Uçak ambulanslarımız da aynen öyle, ciddi hava operasyonları yapmaktayız. Bir Türk vatandaşı Güney Afrika'ya gidiyor. Orda seyahat ederken kolunu bacağını kırıyor, Türk vatandaşımız konsolosluğa başvurarak Türk vatandaşı olduğunu ve Türkiye'de tedavi olmak istediğini belirtiyor. Konsolosluk Sağlık Bakanlığımız ile irtibata geçerek vatandaşımızın durumunu bildiriyor ve biz ciddi rakamlarla gidip hasta vatandaşımızı Afrika'dan alıp tedavisinin Türkiye'de yapılması için cebinde tek kuruş harcamadan dünyanın diğer ucundan alıp getiriyoruz. Aynı şekilde Rusya'da kalp krizi geçiren bir Türk işçimizin yakınları Bakanlığımızla irtibata geçerek hastalarının Türkiye'de tedavi etmek istediklerin bildirdiler. Kalp krizi geçiren hastamızı da aynı şekilde getirip tedavisi Türkiye'de yapıldı. Bunu yapabilen az sayıda ülke var, bunlardan bir tanesi de biziz” diye konuştu.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Semih Korkut ise, Malatya UMKE tatbikat kampına katıldığını belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü kampımızı görmek istedi. Türkiye bölge temsilcisi burada incelemelerde bulunarak çok ciddi yüksek kapasiteye sahip olduğumuzu gördüler. Yapılan tatbikata sağlık personellerimiz, ambulanslarımız, hava ambulanslarımız ve askeri helikopterin takviyesiyle olaylara müdahale edildiğini gürdüler ve burada taktir ettiler. Sağlık sisteminde çok iyi yerdeyiz diyebilirim. Tren kazası oluyor helikopter ambulansımız gönderiyoruz. Bir patlamada yüz ambulansımız aynı anda giderek ilk müdahaleler yapılmakta. ASKOM mevzuatlarında çalışmak lazım, bu toplantıların önem taşıdığını bilmekteyiz. Sorun sıkıntıları ve eksiklikleri burada tartışarak çözmeye çalışacağız. Alacağımız notlarla Sağlık Bakanlığımıza giderek Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığıyla oturup çözemeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Bölge genelinde sunulan hizmetin paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde aksatılmadan sürdürülmesi, vatandaşlara sunulan acil sağlık hizmetleri kalitesinin arttırılması ve işleyişinin kolaylaştırılması amacıyla atılacak adımların da tartışıldığı toplantı, alınan kararların bir araya getirilmesi ile sona erdi.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Şamil Kurgun, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu, SBÜ. Van Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sabahattin Çelik, Hakkari, Muş, Bitlis ve Ağrı illerinin hastane idarecileri, birim sorumluları hazır bulundu.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Semih Korkut ve İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Şamil Kurgun, Van İl Ambulans Servisi Başhekimliği 112 Komuta Kontrol Merkezi, SAKOM, UMKE ve istasyonları gezerek incelemelerde bulunarak, sağlık hizmetlerinin bir bütün olarak ve uyum içinde verilmesini sağladıkları için Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'na ve ekibine teşekkür ettiler.