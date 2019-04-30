Van'da ASKOM toplantısı

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu başkanlığında yapıldı.

Van İl Sağlık Müdürlüğünde yapılan toplantıya Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Ali Gür, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dt. Mehmet Aktaş, İl ASKOM üyeleri, İl Ambulans Servisi Başhekimliği yöneticileri, il ve ilçe başhekim ve başhekim yardımcıları katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “ASKOM toplantılarını en iyi hale nasıl getirebiliriz, en etkili nasıl çalışabiliriz, bunları birlikte konuşmak için buradayız. Ben ve başkan, başkan yarımcılarım ile beraber hastane ziyaretlerimizi gerçekleştirerek saha çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Tekrar bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları gözden geçirerek, bunları sizlerle tekrar değerlendireceğiz” dedi.

Acil Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Acil Servis Verileri, ASKOM Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonunun çalışmaları, beklenti ve önerilerin alınması ile toplantı sona erdi.