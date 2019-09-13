Van'da aşure dağıtımı

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı. Cuma namazı sonrası Yukarı Nurşin Camii'nde düzenlenen etkinlikte Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure ikramı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulundu. Vali Bilmez, “Bugün kentimizin en büyük camisi olan Nurşin Camii'nde Van Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet İl Müdürlüğü işbirliğiyle Muharrem ayının yüzü hürmetine aşure dağıtımını gerçekleştirdik. Muharrem ayının birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize vesile olmasını diyoruz. Bu etkinlikte görev alan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Aşure ikramı etkinliğine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.