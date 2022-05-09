Van'da atıl durumdaki göletler yeniden çiftçinin kullanımına sunuluyor

Van'da tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin daha iyi yerlere gelmesi ve çiftçinin desteklenmesi için yoğun çalışmalar yürüten büyükşehir belediyesi, 35 iş makinesiyle ilçelerde bulunan sulama kanalları ve göletlerde bakım onarım çalışması yapıyor. İlçe kaymakamlıklarının ve muhtarların müracaatları üzerine çalışmalarını devam ettiren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kullanılmayan gölet ve sulama kanallarını yeniden tarıma kazandırırken, ihtiyacın olduğu noktalarda da yeni gölet ve sulama kanlı çalışmalarını sürdürüyor.

Tuşba ilçesine bağlı Ocaklı Mahallesi'nde de 5 yıldır kullanılamayan gölet ve kanallar 3 günlük çalışma sonucu temizleyerek yeniden kullanıma sunuldu. Toplam 550 metre uzunluğundaki sulama kanalı ile suyu araziye taşıyan ekipler, çiftçinin bölgede üretimine katkı sağladı.

Arazilerinin susuz kaldığını ve yeterince verim alamadıklarını ifade eden Ocaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Cemal Malay, ekiplere teşekkür etti.

Muhtar Malay, “Su arazimize ulaşmıyordu. Susuz kalıyorduk. Şu an sulamamızı yapıp ekinlerimizden bir fayda alabiliriz. Herkesten Allah razı olsun'' dedi.

Van Büyükşehir Belediyesinin kırsal alanlarda yürüttüğü tarımsal çalışmaların belirli planlamalar dâhilinde devam edeceği bildirildi.