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Van'da avcılar, sezon öncesi bilgilendirildi

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından av sezonu öncesi avcılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ile Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Tim Komutanlığı birimi, 2019-2020 av sezonu öncesi, üye avcılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Yetkililer, oldukça verimli geçen bilgilendirme toplantısına katılanlara ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ettiler.

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