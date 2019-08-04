Van'da avcılar, sezon öncesi bilgilendirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ile Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Tim Komutanlığı birimi, 2019-2020 av sezonu öncesi, üye avcılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Yetkililer, oldukça verimli geçen bilgilendirme toplantısına katılanlara ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ettiler.