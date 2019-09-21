Van'da ‘Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Derneği (BİYOÇAD) öncülüğünde Zeve İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin de katılımıyla okul önünde başlayan yürüyüş, YYÜ Cengiz Andiç Konferans Salonuna kadar devam etti. Hafta nedeniyle salonda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Vedat Avcı'nın ardından kürsüye çıkan BİYOÇAD Başkanı Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, yürümemenin ve bisiklet sürmenin yararlarını anlattı. Özgökçe, özellikle sağlık ve mutlu bir yaşam için günde en az 30 dakika düzenli ve toplamda en az 10 bin adım atan insanların beyinlerinin güçlendiği, görme gücünün arttığı, kemik ve eklemlerin sağlamlaştığı, kasların güçlendiği ve esnekliğinin arttığı, sindirim, solunum, sinir ve boşaltım sistemlerinin düzenlendiği, karaciğer, mide, pankreas ve böbreklerinin daha mükemmel çalıştığı, akciğer kapasitesinin arttığı, kalp ve damar hastalıklarının azaldığı ve obezite, şeker hastalığı, tansiyon ile diğer günümüz hastalıklarına karşı çok ciddi bir mücadele olduğunu anlattı. Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, bu faaliyetlerin Van genelinde sorunsuz bir şekilde yapılması açısında olur ve desteklerinden dolayı başta Vali ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve'ye, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'ye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Özgökçe, pazar günü Van Gölü Aktivistleri, Van Pedelşör Bisiklet Grubu ve ilgili tüm kesimlerle saat 10.00'da İskele Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkından başlayarak Mavi Bayraklı Halk Plajına kadar Van Denizi kıyısında düzenlenecek bisiklet turuna tüm Vanlıları davet etti.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından Tuşba İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Güzelyıldız, Zeve İlk ve Ortaokulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrenciler tekrar yürüyerek okullarına gittiler.