Van'da ‘Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon' toplantısı

Toplantıda, ilk olarak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğan, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar, koruyucu ve önleyici hizmetleri sunum eşliğinde anlattı.

Daha sonra kürsüye çıkan Yeşilay Cemiyeti Van Şube Başkanı Doç. Dr. Rahmi Tekin, yürütülen projeler ve 2019 yılı içerisinde yapılması planlanan çalışmaları slaytlar eşliğinde katılımcılara sundu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, ardından da İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan da, uyuşturucu ile mücadelede elde edilen başarılar ve operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarı hakkında bilgi verdi.

Toplantı sonunda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, toplumun bu konuda daha duyarlı hale gelmesi için çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekti. Vali Bilmez, “Toplumun her kesimine uyuşturucu ile mücadele konusunda çok büyük görevler düşüyor. Bizim geleceğimiz olan gençlerimizi bağımlılıktan korumak ve kurtarmak için başta anne ve babalar, kamu kurumlarımız olmak üzere herkesim seferber olmalıdır” dedi.

Toplantı, katılımcıların talepleri ve önerileriyle son buldu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.