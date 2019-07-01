Van'da ‘Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek başkanlığında ‘Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

Bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası işbirliği yapmak ve madde bağımlığıyla mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda “Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı” yapıldı. Vali Yardımcısı İbrahim Civelek'in başkanlığında yapılan toplantıya; İl Sağlık Müdür Vekili Op. Dr. Bahadır Öndeş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan V. Dr. Fatih Taman, başkan yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Van YYÜ Tıp Fakültesi, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Birimi, İl Müftülüğü, Van Açık Ceza İnfaz Kurumu, T-M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları, Van Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü, Hayatın Renkleri Solmasın Deneği, Yeşilay Cemiyeti Van Şubesi, TUİK Van Bölge Müdürlüğü temsilcileri katıldı. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, gençleri uyuşturucudan korumak için valilik ve diğer kurumlarla işbirliği içinde olduklarını belirtti. Uyuşturucunun tüm boyutlarına karşı etkin şekilde mücadele edildiğini ifade eden Civelek, “İlimizde bağımlılıkla mücadelede gerek bundan önce yapılan çalışmalar, gerek bugün alacağımız kararlar ve gerekse de bundan sonra yapacağımız çalışmalarla uyuşturucu konusunda gençlerimizi bu illetten muhafaza etme konusunda önemli adımlar atıyoruz” dedi.

Toplantıda; bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadele planı doğrultusunda yapılan saha çalışmalarının genel durumu ele alındı. Bağımlılıkla mücadele noktasında ilgili kurumların yapmış oldukları çalışmaların değerlendirmesi yapılarak, görüş ve öneriler paylaşıldı.