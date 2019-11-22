Van'da ‘Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven başkanlığında 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi.

Bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası işbirliği yapmak ve madde bağımlığıyla mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, gençleri uyuşturucu ve madde bağımlılığından korumak için ildeki bütün kamu kurumları ile işbirliği içinde olduklarını belirtti. Bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadelenin tüm boyutlarına karşı etkin şekilde mücadele edildiğini ifade eden Vali Yardımcısı Baygüven, "İlimizde bağımlılıkla mücadelede gerek bundan önce yapılan çalışmalar, gerek bugün alacağımız kararlar ve gerekse de bundan sonra yapacağımız çalışmalarla uyuşturucu konusunda gençlerimizi bu illetten muhafaza etme konusunda bütün kamu kurumları ile önemli adımlar atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz" dedi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon toplantısının 2019 yılı içerisindeki üçüncü toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Yardımcısı Baygüven, “2019 yılının dört aylık diliminde Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube tarafından, 23 farklı oturumda toplamda 2 bin 268 kamu görevlisine Narkorehber eğitimi verildi. Sigara Alkol Madde Bağımlılığı Arındırma programı (SAMBA) kapsamında ilimizde 22 tane SAMBA grubu açılmış ve bu açılan SAMBA grubuna 307 yükümlü katılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından da velilere ve öğrencilere bağımlılıkla ilgili çeşitli bilgilendirmeler yapılmıştır. Ben inanıyorum ki bundan sonrada ilimizdeki bütün dinamiklerle birlikte, bağımlılıkla en etkin bir şekilde mücadelemiz devam edecektir” diye konuştu.

Toplantı, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğan'ın, uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar, koruyucu ve önleyici hizmetleri sunum eşliğinde anlatmasıyla devam etti.

Toplantıda; bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadele planı doğrultusunda yapılan saha çalışmalarının genel durumu ele alındı. Bağımlılıkla mücadele noktasında ilgili kurumların yapmış oldukları çalışmaların değerlendirmesi yapılarak, görüş ve öneriler paylaşıldı.

Toplantıya başta Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven olmak üzere kamu kurumlarının müdürleri ve dernek temsilcileri katıldı.