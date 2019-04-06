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Van'da “Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Eğitimi” protokolü

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hayatın Renkleri Solmasın Derneği arasında işbirliği yapılarak, bağımlılıkla mücadele eğitimi verilmesini sağlamak, toplumu bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için protokol imzalandı.


Zararlı maddelerin tüketimini (sigara, alkol, uyuşturucu gibi) en aza indirmek, sağlıklı bir nesil ve toplumun oluşmasına zemin hazırlamak, kötü alışkanlıklarla (sanal bağımlılık, kumar, şans oyunları gibi) mücadele etmek ve bağımlıları topluma yeniden kazandırmak için Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hayatın Renkleri Solmasın Derneği arasında işbirliği yapılarak “Hayatın Renkleri Solmasın Eğitim Projesi” kapsamında "Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Eğitimi” verilmesi sağlanacak.


Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hayatın Renkleri Solmasın Derneği tarafından yürütülecek faaliyetlerde karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmanın esasları ifade edildi.


Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz ve Hayatın Renkleri Solmasın Derneği Başkanı Osman Turgut, yapılan bu işbirliğinden memnuniyetlerini dile getirdiler.

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