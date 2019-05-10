Van'da balık operasyonu

Van Gölü'nde kaçak avlanılan 3 tonu canlı, toplam 3 ton 600 kilo inci kefali balığı ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Timi, Edremit ve Erciş İlçe Jandarma komutanlıklarına bağlı Jandarma Asayiş Bot timleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde avlanması yasaklanan inci kefaline yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında dün akşam yapılan operasyonda 3 tonu canlı, toplam 3 ton 600 kilo inci kefali balığı ele geçirildi. Canlı balıklar göle bırakılırken, 600 kilo balığa ise el konuldu.

“Bugün dünyada her 13 dakikada bir, bir canlı türü bir daha geri dönmemek üzere kayboluyor“

Konu ile açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Artık para hırsıyla hareket eden insanoğlunun karşısında hiçbir canlının şansı yok. Bugün dünyada her 13 dakikada bir, bir canlı türü bir daha geri dönmemek üzere kayboluyor. İnci kefali Van Gölü'nde 800 yüz bin yıldır yaşamını sürdürüyor. Eğer biz sahip çıkmazsak inci kefali kaybolmaya mahkum türlerden birisi olacak. Bu akşam burada gördüğünüz gibi para hırsıyla hareket eden insanlar, tonlarca balığı avladılar ve jandarmanın müdahalesi ile beraber bugün en az Erciş Deliçay'da 3 tona yakın canlı balık tekrardan göle salındı. Göle salınan balıklar bu işi yasal olarak yapan insanların ekmek parasını, okuyan çocukların paralarını oluşturuyor. İşte bu kaynağa sahip çıkan bütün kurumlara başka Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre timi, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Erciş bot timindeki ekiplere çok çok teşekkür ediyoruz. Burada koruma çalışmalarının aslında zorluğunu görmüş oluyoruz. Çünkü gece sabahlara kadar inci kefali neslini sürdürsün diye jandarma dere ağızlarında ve göl kenarında nöbet tutuyorlar. Bugün biz bunlara canlı olarak şahit olduk. Bu koruma çalışması 90 gün boyunca devam edecek ve 90 gün boyunca ki hedef tek bir tane bile inci kefalinin avlatılmaması. Her bir inci kefali dereye girdiğinde 10 bin tane ortalama yumurta bırakıyor ve bu balığı neslinin devamlılığını sağlıyor. Van Gölü'ndeki inci kefalinin stokunun ileriki nesillere aktarılması için verilen büyük bir örnek mücadeleye şahitlik ediyoruz” dedi.

Bugün burada yaklaşık 600 kilo almamış kefalleri ele geçirildiği ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Koruma çalışmaları aslında 3-4 basamaktan oluşuyor. Birincisi balığı gölde avlattırmayacağız, ikincisi taşıttırmayacağız, üçüncüsü merkezde sattırmayacağız ve balık satılıyorsa satın alınmasının önüne geçeceğiz. Bu mücadele sadece jandarmanın ve ilgili kurumların değil, aslında Van Gölü etrafında yaşayan bir milyonu aşkın bütün insanların omuzundaki bir sorumluluğudur. Lütfen balık satışını gördüğümüz zaman, balık avlayanlar gördüğümüz zaman hemen ilgili kurumlara ihbarda bulunalım ve balığımızı çaldırmayalım. Çünkü bu balık bizim geçmiş nesillerden emanet aldığımız gibi canlı türü. Eğer bu balığı koruyabilirsek inci kefalinden çok daha insan etmek yiyecek. Bugün burada 10 çuvala yakın avlanmış balık ele geçirildi. Bu balıklar öldü, fakat ele geçirilen av araçları sayesinde devam eden günlerde avcılığın önüne geçilmiş oldu ve yüzlerce ton aslında inci kefali kurtarılmış oldu. Emeği geçen tüm personele sonsuz teşekkür derim” şeklinde konuştu.