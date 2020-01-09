Van'da balıkçılara sıkı denetim

Van Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, av yasağı döneminde olduğu gibi avlanma döneminde de denetimlerine devam ediyor. Perakende satış yerleri, kara çıkış noktaları, tekneler, balık halleri ve balık depolarında 3 - 10 Ocak tarihleri arasında sürdürülen denetimler hız kazandı. Ekipler, denetimler kapsamında merkez Tuşba ilçesinde karaya çıkış noktalarında 10 adet teknenin denetimini yaptı. Sabahın erken saatlerinde 3 faklı noktada gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde balık boyları ölçüldü ve tazelik durumu incelendi.

Öte yandan düzenlenen denetimlerde avlanma konusunda balıkçılar da bilgilendirildi.