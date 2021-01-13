Van'da balon balığı denetimleri sürüyor

Van genelinde su ürünlerinin perakende, toptan satış yerleri ve balık tezgahlarında denetimler yapıldı. Van Valiliği talimatlarıyla Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinesinde söz konusu denetimlere İpekyolu Belediyesi, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetimlerde balıkların avlanabilir asgari boyları, balıkların tazeliği kontrolü yapılarak, son zamanlarda ülkemizde görülen zehirli balon balığı konusunda balıkçılar bilgilendirildi.

“Van Gölü'nde balon balığı bulunmamakta”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu Çabuker, yaptıkları denetimlerde balıkların tazelik kriterleri ve boy ebatlarına baktıklarını belirtti. Van Gölü'nde balon balığının yaşamadığının altını çizen Çabuker, "İlimizde bununla ilgili sıkı denetimler başlattık. Biliyorsunuz Karadeniz'de hamsi balığının boylarının küçüklüğü ile ilgili haberler gelmekte. Bu sebeple biz de burada denetimlerimizi sıklaştırarak yapıyor ve uygunsuz olanlara da yasal işlem yapıyoruz. Uygun gördüğümüz yerlere de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca balon balığıyla ilgili Van'da bir ölüm gerçekleşmesi sebebiyle bu konuda balıkçılarımızın bir şikayetleri var. Biliyorsunuz Van Gölü'nde balon balığı bulunmamakta. Balon balığının gelişi yasal olmayan yollardan oluyor. Kızıl Deniz ve Akdeniz sularında bulunan bir balık çeşidi. Burada yasal olmayan yollarla da bir ya da iki tane gelerek de zarar veriyor. Çok zehirli bir balık. Mevzuata göre yasak bir balık. Bugünkü denetimimizde bir işletmemizde balık boyu ile ilgili bir sıkıntı yaşadık. Onunla ilgili yasal işlemimizi yaptık. 250 kilo istavrit balığına el koyduk. İmha edeceğiz. Yaptığımız denetimlerde öncelikli olarak balon balığı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Van Gölü'nde inci kefalinden başka bir balık türü yok. Herkes bu konuda rahat olsun" dedi.

Denetimler sırasında bir işletmeye 5 bin 455 TL idari para cezası uygulandı. Diğer taraftan 88 kasada toplam bin 200 kilogram istavrit balığına el konuldu. El konulan balıklar ise ekiplerce imha edildi.