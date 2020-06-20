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Van'da basınçlı metal köpük kutusunda 113 kilo eroin ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir kargo firmasının aktarma deposunda narkotik köpeği Zeus’un da katıldığı operasyonda, 113 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir kargo firmasının aktarma deposunda narkotik köpeği Zeus'un da katıldığı operasyonda, 113 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilimiz İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği Zeus ile birlikte yapılan detaylı aramada 165 adet basınçlı metal köpük kutusu içerisine zulalanmış 165 paket halinde toplam 113 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak İ.H.T., D.G. ve Y.C. isimli 3 şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi.

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