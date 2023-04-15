Van'da bayram alışverişi başladı

Van'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşları alışveriş telaşı sararken, Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (Van ESOB) Başkanı İsa Berge bayram alışverişinin yerel esnaftan yapılmasının şehrin ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını söyledi.

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tezgahlar bayram şekerleri, çikolata ve lokum çeşitleriyle donatıldı. Marketlerden alışveriş merkezlerine, şekerlemecisinden bakkala birçok esnaf, iş yerinin önünü ve reyonlarını bayram şekerleriyle süsledi. Esnafın bayram hazırlıklarını günler öncesinden tamamladığını belirten Van ESOB Başkanı İsa Berge, dünyanın zor günlerden geçtiğini yeniledi. Pandemi süreci ile başlayan ekonomik dalgalanmanın tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkilediğinin altını çizen Berge, “Çok şükür ülkemiz hızlı bir şekilde kabuk değiştirerek yenilemeyi, ekonomiyi yakaladı ve güzel bir denge sağladı. Pandemi sürecinden sonraki ekonomik dalgalanmayı şu anki süreçle mukayese ettiğimizde, şu an çok güzel günler geçiriyoruz. Çarşımız cıvıl cıvıl. Özellikle İran ticaretinin olması ve İran turizmiyle entegre bir il olmamız hasebiyle otellerimiz, konaklama tesislerimizin doluluk oranı iyi” dedi.

"Van'ı görmeden ölmeyin"

Bir şehrin ekonomisini yerel esnafın sağladığını vurgulayan Berge, “Bizim tüm halkımıza mesajımız, lütfen yerel esnafı destekleyelim. Yerel esnaf kara gün dostudur. Büyük zincir marketleri yerel ekonomiyi ilde durdurmayıp, kendi üst merkezlerine para aktarmaktadır. Halkımızdan ricamız; yerel esnafı destekleyerek ekonomiye katkı sunalım. Van ekonomisi güçlüdür, canlıdır. Özellikle turizme entegre olan bir şehiriz. Bizim dış turizmin yanında iç turizm bağlantımız da güçlüdür. Bu çerçevede bütün ülkeye çağrımız; Van'ı görmeden ölmeyin. Van efsane bir şehirdir. Boşuna ‘Dünyada Van, ahirette iman' dememişler. Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın bayramını kutluyor, bayramın esnafımıza, halkımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

"Geçici ve sancılı bir süreç yaşıyoruz"

Ramazan Bayramı için şeker hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Roka AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı ise her zamanki bayramlardan farklı bir bayram yaşadıklarına değinerek, “Bir yandan ülkemizde yaşanan depremlerden dolayı buruk bir sevinç var. Bunun yanında insanların alım gücü ve sıkıntılardan dolayı şeker fiyatları da yüksek. Şimdilik rağbet fazla yok ama ilerleyen günlerde alışverişin başlayacağından umutluyuz. Önemli olan kardeşlik ve barış içerisinde bir bayram olmasıdır. Geçici ve sancılı bir süreç yaşıyoruz ama bu sürecin uzun süreceğini düşünmüyorum. Dünya genelinde yaşanan bir ekonomik sıkıntı. İnşallah en kısa zamanda atlatırız, ümit varız” dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını ifade eden Yaka Market yetkililerinden Harun Karaman da, “Yaklaşık 10 gün önceden şeker stantlarımızı kurduk. Şeker çeşitliliğini sağladık. Tabii geçen seneye göre şeker fiyatlarında mevcut artışlar oldu. Şu anda fazla bir hareketlilik yok ancak vatandaşların rağbetini geçen seneyle orantılı bekliyoruz. Tüm halkımıza mevcut şartların daha da iyi olabileceği bir bayram diliyoruz” diye konuştu.