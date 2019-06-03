İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da bayram denetimi

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından uygulanan Ramazan Bayramı denetimlerine katıldı.


Trafikte aksaklık yaşanmaması için önlemlerini alan trafik ekipleri, Edremit ilçesindeki Gebze Su Sporları Merkezi önünde oluşturulan kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi. Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, jandarma ve emniyet personellerinin katıldığı denetimde, durdurulan araçlarda sürücü ve yolcular trafik kuralları konusunda uyarıldı. Bayram tatiline giden sürücülerle sohbet eden Vali Bilmez, araçlardaki çocuklardan da ailelerini kurallara uymaları konusunda uyarmalarını istedi. Çocuklara karne, trafik dedektif kimlik kartı ve kırmızı düdük veren Vali Bilmez, "Kontrollerde özelikle çocuklardan anne babalarını takip etmeleri konusunda yardım istiyoruz. Gönüllü trafik denetçisi olmalarını istiyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün çocuklara ödülleri ve hediyeleri de olacak. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Yolda olanların da ailelerine sağlıklı bir şekilde kavuşmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.